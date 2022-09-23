‘Bir takım 3. Lig’de olmalı’

Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, gelecek sezonlarda 3. Lig'de Denizli'den bir takımı görmek istediklerini belirterek, Denizli'nin potansiyel olarak bunu kaldıracak bir il olduğunu açıkladı.

'KABİLİYETİ YÜKSELTECEĞİZ'

Kızılcabölükspor, Güreller Lojistik Yeşil Çınar SK, Sarayköyspor ve Çivril Kıralan Demirspor kulüplerine yeni sezon öncesinde başarılar dileyen İlman, "Denizli'deki tüm futbol sahalarının fiziki şartlarını en iyi seviyeye getirmek için çalıştık. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek tüm takımlarımıza başarı diliyoruz. Denizli'nin profesyonel ligde en az bir takımının daha olması gerekli. Bu sene bir takımımızı daha bir üst ligde görmek istiyoruz. Denizli potansiyel olarak bunu kaldırabilecek bir il. Bu kent her zaman üst liglerde yer almalı" dedi.

Sporcu ve kulüp sayılarının arttırılması ve yeni dönem çalışmalarıyla ilgili olarak federasyonları temsilcileri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, sporda Denizli'nin gelişmesi ve hak ettiği yere ulaşması için gayretli çalışmalara ihtiyaç olduğunu söyledi. Denizli'nin tesis kapasitesinin ve standartlarının her geçen gün arttığını söyleyen İlman, modern tesis altyapısı ile Denizli'de yeni sezonda organizasyon kabiliyetini arttıracaklarını ve daha çok, daha kaliteli spor organizasyonları ile ivmeyi yükselteceklerini ifade etti.

SAHALAR İÇİN 21 MİLYON ÖDENEK

Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, amatör maçların oynandığı sahaların iyileştirilmesi için 21 milyon TL ödenek geldiğini açıkladı. Kentteki sahaların sayısının ihtiyacı zar zor karşıladığına işaret eden İlman, "Birçok sahamızda düzenleme yapacağız. Akkonak, Şirinköy ve Saraçoğlu sahalarında ışıklandırma kapasitesini arttıracağız. Başkarcı'nın yapılması gerekiyor. Atletizm alanı da artık ömrünü tamamlamış durumda. Bununla ilgili de 12 milyonluk ödenek ayrıldı. 1.5 milyon ödenek daha istedik. Son aşamaya geldik" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP