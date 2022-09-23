Cumartesi heyecanı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 4. hafta mücadelesinde Efeler 09 Spor Futbol Kulübü bugün Ege derbisinde Akhisarspor'u konuk edecek. Aydın Adnan Menderes Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Grupta Bergama Belediyespor aynı saatte evinde Fatsa Belediyespor'la karşılaşacak. Ligde 2. Grup'ta Turgutluspor, 7 Eylül Stadı'nda 16.00'da Orduspor 1967 ile kozlarını paylaşacak. Kuşadasıspor ise 15.00'te deplasmanda namağlup Amberçay Eynesil Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. 1. Grup'ta da Karşıyaka- Şile Yıldızspor ile Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. TFF 2. Lig'de de birbirinden önemli maçlar oynanacak. Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, saat 16.00'da deplasmanda Esenler Erokspor'un rakibi olacak. Müsabakada Sinan Özcan görev alacak. Yine aynı grupta Somaspor, dışarıda Ankaraspor'un rakibi olacak. Fevzi Erdem Akbaş'ın yöneteceği müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Kırmızı Grup'ta ise Uşakspor, Kocaelispor'u konuk edecek. Demokrat Özgür Güneş'in yöneteceği mücadele saat 16.00'da başlayacak. Balıkesirspor da Ankara Demirspor ile kapışacak. Saat 19.00'da başlayacak 90 dakikada Eren Gökmen düdük çalacak.