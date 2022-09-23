Göçebe oyunları milat olacak

Bu sene 4'üncüsü düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı dün Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 29 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında İznik'te düzenlenecek dev şölen için gerçekleştirilen toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları Komite Başkanı Hakan Kazancı, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Hadi Tunuslu katıldı.

102 ÜLKE KATILACAK

102 ülkeden 3 bini aşkın sporcunun katılacağı organizasyon ile ilgili konuşan Bakan Kasapoğlu 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tarihinde milat olacağına değinerek "Dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonunu gerçekleştireceğiz. Türkiye artık bir spor ülkesi. Heyecanlı ve mutluyuz. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum ama dünya Dünya Etnospor Başkanımız Bilal Erdoğan'a ayrıca teşekkür ediyorum. Son 8-10 yıllık süreçte geleneksel sporlar çok aşama kat etti" dedi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise "Dünyanın en büyük geleneksel spor dalları organizasyonu. Türk Devletler Teşkilatı ile bu günlere gelen 4'üncüsü gerçekleşecek oyunların artık önemli hatırlatma dönemine girdik. Hayırlı olmasını diliyorum. Geleneksel sporların dünyada güçlenmesi anlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizde 2017 yılından beri geleneksel sporlardaki gelişmeler de takdire şayan" diye konuştu.

RENKLİ MÜSABAKALAR

Toplantıda 4. Dünya Göçebe Oyunları Komite Başkanı Hakan Kazancı da "Özel oluşturulan spor alanları çeşitli ve renkli müsabakalara ev sahipliği yapacak. Özellikle atlı oyunlar, ulusal güreşler, geleneksel okçuluk dallarında birbirinden güzel müsabakalar izleyeceğiz. Bu geleneksel oyunların yanı sıra 40'tan fazla oyun dalı da yer alacak. Dünya mutfaklarından çeşitli lezzetlere ev sahipliği yapan gastronomi etkinliğinde ise 20 ülkenin mutfağı, kendi ülkelerini temsilen en iyi aşçılar tarafından tanıtılacak. Bununla birlikte etkinlik çerçevesinde el sanatları, sergi, atölyeler olacak" yorumunu yaptı.