Dünya şampiyonu Yasemin’e ilk ödül

BALIKESİR Büyükşehir Belediyespor'un 'Dünya Şampiyonu' güreşçisi Yasemin Adar Yiğit, başarısını kulüp başkanı İrfan Sarıgül'le paylaştı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Dünya şampiyonu olan Balıkesir'in gururu Yasemin Adar Yiğit, "Bir kadın yeter ki istesin, başaramayacağı hiçbir şey yok. Şimdi de 2024 Paris Olimpiyatları'nda bu başarımı altın madalyayla taçlandırmak istiyorum" dedi. Kulüp başkanı Sarıgül, Yasemin ile antrenörü aynı zamanda eşi olan Erdem Yiğit'i başarılarından dolayı tebrik ederek Cumhuriyet Altını ile ödüllendirdi. Olimpiyat madalyası kazanan tek Türk kadın güreşçisi olan Yasemin, "Paris'te de İstiklal Marşımızı okutup, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" diye konuştu.

■ SERVET SARUN