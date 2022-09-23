Kaf-Kaf kötü başladı

Basketbolda Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğindeki Pınar Cup 2022'nin ilk maçında Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı 98-87 yendi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyoduna özellikle pota altında iyi başlayan sarı-lacivertli ekip bu çeyreği 25-18 üstün kapattı.

ORTAK OLAMADI

İkinci periyotta da üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 42-39 önde gitti. Üçüncü periyotta uzunlarıyla etkili olmaya çalışan İzmir temsilcisine izin vermeyen İstanbul ekibi, son bölüme 72-65 önde girdi. Son çeyrekte Pınar Karşıyaka, rakibi karşısında etkili olamadı. üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 98-87 kazandı. Müsabakayı 23 sayı ile tamamlayan Pınar Karşıyakalı Errick McCollum karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe Beko'da Carsen Edwards 20 sayı ile mücadele etti. Turnuvada bugün saat 20.00'de Fenerbahçe Beko, Ukrayna temsilcisi Prometey ile karşılaşacak.