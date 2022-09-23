Milli takım B Ligi’ne çıktı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup 5. maçında Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı. Milliler, bu sonuçla puanını 13 yaptı ve son maçlar öncesinde B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. 8. dakikada Eren Elmalı'nın ters vuruşunda topu önünde bulan Martins'in meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1. 15'te Kerem Aktürkoğlu'nun Chanot tarafından düşürülmesi sonucunda maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 16'da Cengiz topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 37'de Kaan Ayhan'ın kaptırdığı top sonrasında Sanches'in ilerleyip pasında topu alan Sinani'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2. 39'da sağ kanattan Cengiz Ünder'in yaptığı ortada kale önünde ters vuruş yapan Chanot topu kendi ağlarına gönderdi: 2-2.

KARŞILIKLI GOLLER

69'da Florian Bohnert'in sağ taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta kale önünde topu alan Gerson Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3. 87'de sol kanattan İrfan Can'ın ortasında ceza sahası dışında bulunan Zeki topu İsmail'e indirdi. İsmail'in ceza yayı civarından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-3. Maç 3-3 sona erdi.

İSMAİL YÜKSEK GOLÜNÜ ATTI

A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna ilk kez davet edilen İsmail Yüksek, ay-yıldızlı formayla çıktığı ilk maçta ilk golünü attı. Karşılaşmanın 81. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerine oyuna giren İsmail, 87. dakikada attığı golle milli takıma 3-3'lük beraberliği getiren isim oldu.