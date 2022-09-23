Nazillispor’a doping

2. Lig Beyaz Grup'ta geride kalan 5 haftada 3 puanla tanışamayan Eşin Group Nazilli Belediyespor'da gözler yarınki Esenler Erokspor maçına çevrilirken, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, İlçe Başkanı Hasan Eren ve beraberindeki heyet takımın idmanını ziyaret edip moral verdi.

'BU KULÜP BENİM EVLADIM'

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'ne gelen Nazilli eski belediye başkanı ve kulüp onursal başkanı Alıcık futbolculara baklava ikram etti. Esenler Erokspor maçı ve sezon için başarılar dileyen Haluk Alıcık, desteklerinin her zaman devam edeceğini belirtti.

Alıcık, "Her zaman söylediğim gibi Nazilli Belediyespor benim evladım gibidir. Bu şehir sizin her zaman arkanızda olacaktır. Bu hafta sizleri çıkışta ayakta alkışladım. İyi günde de kötü günde de beraber olmak önemlidir. O yüzden bugün de sizlerle birlikte olmak istedik. Hocamıza, teknik ekibe, Başkan Ünal Önal ve yönetimine başarılar diliyorum. Elimizden geldiğince arkanızda olacağız. Bu haftada yeneceğiz inşallah. Başarılar diliyorum" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ