Turgutlu yaraları saracak

3. Lig 2. Grup'ta geride kalan 3 haftada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 3 puanla 11. sırada yer alan Turgutluspor, 4. hafta karşılaşmasında evinde ligde 2'de 2 yaparak 6 puan ile 5. sırada yer alan Orduspor 1967'yi konuk edecek. Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşma öncesinde hazırlıklarına devam eden Kasaba'da son oynanan Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşması öncesinde antrenmanda kasığından sakatlanan kaleci Fatih Demirlek yapılan tedavininin ardından takım ile çalışmalara başlarken, bu maçta kırmızı kart gören Mahmut Demirgan ile Berkay Sezer ve sakat olan Yiğit Utku Gök bu maçta forma giyemeyecek. Turgutluspor, bu maçı kazanıp Iğdır FK şokunu atlatmak istiyor.

■ SERVET SARUN