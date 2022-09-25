Gözyaşları ile veda etti

ROGER Federer'in emeklilik maçından saatler önce bir protestocu, Laver Cup tenis etkinliğindeki bir maç sırasında kortun bir bölümünü ve kolunu ateşe verdi. Stefanos Tsitsipas'ın Diego Schwartzman ile oynadığı maçta gerçekleşen eylem mücadeleyi kısa süre geciktirdi. Elinde çakmak taşıyan ve üzerinde özel jetlerle ilgili bir mesaj bulunan eylemci, ağın yanına oturdu. Şahıs daha sonra güvenlik görevlileri tarafından götürüldü.

PROFESYONEL kariyerindeki son maçına çıkan 20 kez grand slam şampiyonu 41 yaşındaki İsviçreli efsane tenisçi Roger Federer, gözyaşlarıyla emekli oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'daki 20 bin kişilik O2 Arena'da düzenlenen Laver Kupası maçı sonrasında emekli olan Federer, üç kez operasyon geçirdiği dizinin tam olarak iyileşmemesi nedeniyle sadece çiftlerde korta çıktı. İsviçreli sporcu, çiftler maçında İspanyol Rafael Nadal ile kortu paylaştığı maçta, Jack Sock-Frances Tiafoe çiftine karşı yenildi. Kortlardaki son maçının ardından Federer, Nadal'a ve diğer oyunculara sarılarak ağladı

PROTESTOCU KORKUTTU

ROGER Federer'in emeklilik maçından saatler önce bir protestocu, Laver Cup tenis etkinliğindeki bir maç sırasında kortun bir bölümünü ve kolunu ateşe verdi. Stefanos Tsitsipas'ın Diego Schwartzman ile oynadığı maçta gerçekleşen eylem mücadeleyi kısa süre geciktirdi. Elinde çakmak taşıyan ve üzerinde özel jetlerle ilgili bir mesaj bulunan eylemci, ağın yanına oturdu. Şahıs daha sonra güvenlik görevlileri tarafından götürüldü.