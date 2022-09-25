Pınar KSK sevinemedi

Pınar Karşıyaka, basketbolda yeni sezon öncesi geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Pınar Cup 2022'deki son maçında Ukrayna ekibi BC Prometey'e 93-86 mağlup oldu. Turnuvadaki ilk maçında da Fenerbahçe Beko'ya 98-87 yenilen Kaf-Kaf, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk periyodunu 21-18, ilk yarısını 48-39, üçüncü periyodunu ise 75-58 geride tamamladı. Aynı salonda dün Fenerbahçe'yi de 93-89 yenen Prometey, organizasyonu ilk sırada tamamlarken sezona yenilediği kadrosuyla hazırlanan Karşıyaka 2'de 0 çekti. Fenerbahçe Beko ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

DİĞER