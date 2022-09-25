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Haberler Spor Pınar KSK sevinemedi

Pınar KSK sevinemedi

Pınar Karşıyaka Pınar Cup 2022’de F.Bahçe’den sonra Prometey’e de yenildi

25.9.2022

Pınar KSK sevinemedi
Pınar Karşıyaka, basketbolda yeni sezon öncesi geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Pınar Cup 2022'deki son maçında Ukrayna ekibi BC Prometey'e 93-86 mağlup oldu. Turnuvadaki ilk maçında da Fenerbahçe Beko'ya 98-87 yenilen Kaf-Kaf, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk periyodunu 21-18, ilk yarısını 48-39, üçüncü periyodunu ise 75-58 geride tamamladı. Aynı salonda dün Fenerbahçe'yi de 93-89 yenen Prometey, organizasyonu ilk sırada tamamlarken sezona yenilediği kadrosuyla hazırlanan Karşıyaka 2'de 0 çekti. Fenerbahçe Beko ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.
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