Juan Mata mest etti

GALATASARAY, İstanbulspor ile yaptığı özel maçı 2-1 kazanırken Juan Mata performansıyla parmak ısırttı. Sarı-kırmızılılar Barış Alper ve Icardi'nin golleriyle galibiyete uzanırken ilk maçına çıkan İspanyol yıldız Mata, attığı 8 kilit pasla izleyenleri büyüledi. Uzun süre Premier Lig'de oynayan yıldız futbolcu Juan Mata, Galatasaray'a transfer olarak dikkatleri üzerine çekmişti.



İSPANYOLLAR TAKİP ETTİ

İSPANYOL basını da Mata'nın İstanbulspor maçındaki performansını övdü. Mata'nın alışık olmadık şekilde 64 numara ile sahada mücadele ettiği kaydedilirken, İspanyol yıldızın eski günlerinden esintiler sunduğu belirtildi. Sarı-kırmızılılar, 'Sneijder'den sonra 10 numaramızı bulduk' yorumları yaptı.



NELSSON HAREKATI

Sezon başında Sevilla'nın kapısından dönen Victor Nelsson, kulüplerin parasal konularda anlaşamaması sonrası Galatasaray'da kalmıştı. Geçtiğimiz sezon 7 milyon Euro karşılığında Kopenhag'dan transfer edilen Nelsson'un sözleşmesini uzatmak için çalışmalar başladı. Yönetimin, Nelsson'un mevcut sözleşmesinde bulunan 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini de ortadan kaldırmayı hedeflediği öğrenildi.

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