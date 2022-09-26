Pınar Kaf-Kaf hazır gözükmedi

Yeni sezon öncesi geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Pınar Cup 2022'de çıktığı iki maçı da kaybeden Pınar Karşıyaka, hazır gözükmedi. Tüm yabancı oyuncularıyla yollarını ayıran ve yepyeni bir kadro kuran İzmir temsilcisi, şampiyonluk parolasıyla başlayacağı yeni sezon öncesi oynadığı 5 hazırlık maçının sadece birini kazanabildi, iyi bir performans sergilemedi. Pınar Cup 2022'de önce Fenerbahçe Beko'ya 87-98 yenilen yeşil-kırmızılılar, önceki gün de SK Prometey'e 93-86 yenildi ve organizasyonu sonuncu sırada tamamladı. Karşıyaka daha önce Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e 91-90 mağlup olurken, BC Enisey ile 72-72 berabere kalmıştı. Kaf-Kaf hazırlık maçlarındaki tek galibiyetini Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne karşı 89-82'lik skorla almıştı.

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