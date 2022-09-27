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Haberler Spor Altekma hazır değil

Altekma hazır değil

27.9.2022

Altekma hazır değil

ERKEKLERDE Axa Sigorta Kupa Voley'de elenerek büyük üzüntü yaşayan İzmir ekibi Altekma hazır gözükmedi. İzmir temsilcisi Ankara'da oynanan A Grubu maçlarını 3 yenilgi ile kapattı.

Altekma, Kupa Voley'de Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1, Fenerbahçe HDI Sigorta ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 3-0'lık skorlarla mağlup olurken sergilediği performansla lig için iyi görüntü vermedi.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk maçında 1 Ekim Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda saat 16.00'da İzmir derbisinde Arkasspor ile karşılaşacak olan Altekma bu zorlu mücadeleyi kazanıp lige galibiyetle başlamak istiyor.

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