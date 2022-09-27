Amed-Bursa maçına soruşturma

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 6'ncı haftasında Amed Sportif Faaliyetler'in Diyarbakır'da Bursaspor'u 2-0 mağlup ettiği maça olaylar damga vurmuştu. Ev sahibi takımın taraftarları konuk yeşil-beyazlı futbolculara aralarında bıçağın da bulunduğu çok sayıda yabancı madde atarken, Bursasporlu futbolcular soyunma odasına polis kalkanı eşliğinde gidebilmişti. Bazı taraftarların üzerlerindeki tişört ve açılan flamalar da gündem olurken, İçişleri Bakanlığı olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Diyarbakır'da oynanan maçta alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen vücutlarına sararak stada soktukları değerlendirilen görsellerle ağır provakasyon hedeflenmiştir. Sporu provakatif içeriklerle zehirlemek isteyenlere hiç bir şartta fırsat verilmeyecektir. Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgililere yönelik soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

BANAZ: MAÇTA SAHAYA TASLAR, SATIRLAR ATTILAR

Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz, Amed Sportif Faaliyetler maçı ile ilgili dün bir basın toplantısı düzenledi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Banaz, "D.Bakır Türkiye'nin bir ili. Orada maç oynamama gibi durumumuz söz konusu değildi. Maça kadar sıkıntı yaşanmadı. Ancak takımımız sahaya çıkınca bazı sorunlar yaşanmaya başlandı. 25-30 bin kadar seyirci vardı. Taraftarların sahaya attıkları yabancı cisimlerle başladı ve maçın sonuna kadar devam etti. Kimsenin kılına zarar gelmemesi bizi sevindiren tek husus. Ama anlamlandıramıyoruz. Bir hınç alma söz konusuydu. Pet şişeyi algılayabiliyoruz da farklı şeyler de sahaya atıldı. Madeni paralar, taşlar, satırlar, bıçaklar İlla hakemin kafasına bir şey mi gelmesi lazımdı? Hakeme gelmezse sorun yok mu? Futbolcuya gelebilir yani? Anlaşabilir bir durum değil" şeklinde yorum yaptı.