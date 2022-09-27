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Haberler Spor Arkas Spor’da yüzler gülüyor

Arkas Spor’da yüzler gülüyor

27.9.2022

Arkas Spor’da yüzler gülüyor
ERKEKLERDE Axa Sigorta Kupa Voley'de mücadele eden Arkasspor'da yüzler gülüyor. İstanbul'da oynanan B Grubu maçlarında 2 galibiyet ve 1 yenilgi alan lacivert-beyazlılar çeyrek finale kalma sevinci yaşanıyor. Kupa Voley'deki ilk maçında Türşad'a 3-2 yenilen Arkas Spor, daha sonra Tokat Belediye Plevne ve Spor Toto'yu set vermeden 3-0'lık skorlarla dize getirip 2'nci sırayı alarak gruptan çıkmayı başardı. Ankara, İstanbul ve İzmir'de oynanan grup maçları sonunda Arkas, B Grubu'nu lider bitiren Türşad, A Grubu'nda Fenerbahçe HDI Sigorta ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, C Grubu'nda ise Galatasaray HDI Sigorta ile Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ ile çeyrek final bileti aldı.
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