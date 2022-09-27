Gösterin gücünüzü

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Güney Kore ile karşılaşacak. Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 15.00'te başlayacak. Mücadele TRT SPOR'dan yayımlanacak. İlk maçında Tayland'a 3-2 yenilen milli takım, ikinci maçında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti birinci, Polonya ikinci, Tayland üçüncü, Türkiye dördüncü, Hırvatistan beşinci, Güney Kore altıncı sırada yer alıyor.

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