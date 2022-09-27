  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Gösterin gücünüzü

Gösterin gücünüzü

A Milli Kadın Voleybol Takımı’mız Güney Kore ile bugün saat 15.00’te karşı karşıya gelecek

27.9.2022

Gösterin gücünüzü
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Güney Kore ile karşılaşacak. Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 15.00'te başlayacak. Mücadele TRT SPOR'dan yayımlanacak. İlk maçında Tayland'a 3-2 yenilen milli takım, ikinci maçında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti birinci, Polonya ikinci, Tayland üçüncü, Türkiye dördüncü, Hırvatistan beşinci, Güney Kore altıncı sırada yer alıyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA