İstifa yok dedikodu çok

Uluslar Ligi'nde ilk gollerini FIFA'da 93. sıradaki Lüksemburg'dan yiyen, ilk mağlubiyetini de 125. sıradaki Faroe Adaları'ndan alan A Milli Takımımız'da teknik direktör Stefan Kuntz'un koltuğu sallanmaya başladı. Alman hoca istifa etmeyeceğini açıkladı ancak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, milli takımlar sorumlusu Hamit Altıntop ile Stefan Kuntz'un istifasını isteyeceği öne sürüldü.

Büyükekşi milli takımlar için yeni bir yapılanma üzerinde çalışmaya başlarken, Kuntz'un yerine de Fatih Terim, Sergen Yalçın, Aykut Kocaman ve Samet Aybaba gibi isimler anılmaya başlandı. Altıntop ayrılırsa sorumluluğunun Beşiktaş eski yöneticisi Murat Aksu'ya veya G.Saray eski asbaşkanı Yusuf Günay'a geçmesi söz konusu. Aksu'nun görevi devralması Yalçın'ın adını ön plana çıkaracak diyen bir grup var. Günay gelirse de Terim'in şansı olmaz diyen de bir başka grup oluştu. Milli takımı çalıştırmayı istediği bilinen Aykut Kocaman ismi de gündemde. Bir iddiaya göre ise Şenol Güneş TFF'de futbol direktörü olacak ve Samet Aybaba da teknik direktör olacak.

40 YILDA 16 TAKIM YENMİS

AY-YILDIZLI ekibimiz, Faroe Adaları'nın 1982'den bu yana mağlup ettiği 16. ülke oldu. Faroe Adaları Milli Takımı son 40 yılda daha önce Malta, Lüksemburg, Litvanya, Letonya, Andorra, Moldova, Avusturya, San Marino, Yunanistan, Estonya, Kanada, Liechtenstein, İzlanda, Cebelitarık ve Kazakistan'ı yenebilmişti.

DAHA ÖNCE DE YAPMISTI

FAROE Adaları bundan önceki son sansasyonel galibiyetini FIFA sıralamasında 18. basamakta yer alan Yunanistan'a karşı almıştı. Faroe Adaları EURO 2016 Elemeleri'nde topladığı 6 puanı Yunanistan'dan elde etmişti.

ELEŞTİRİ YAĞMURU

Ay-yıldızlıların Faroe Adaları yenilgisi sonrası milli takım ve Stefan Kuntz büyük tepki gördü

■ @ceyhunirtembjk: Lüksemburg ile berabere kalıp Faroe Adaları'na mağlup olmak. Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz ile devam etmek Türk milletine hakarettir! ■ @ErhanAks_:Kaldırdığınız rezerv ligdeki çocuklar sahaya çıksaydı bu iki maçı da kazanırdı. Hem de başlarında teknik direktör bile olmadan. ■ @metincx: Faroe Adaları'nı yenmek için lige ara verdik ama yenemiyoruz. Çok uzatmaya gerek yok, rezil olduk. ■ @Burakbeyy28: F. Adaları'na da yenildiysek bizim takımla halı saha maçına gidelim. ■ @emremediab05: Faroe adaları ve Lüksemburg'dan 2 maçta 5 gol yedik ve rezil futbol oynadık. Altın jenerasyonu ne hale getirdiniz, Hamit Altıntop giderken yanında Stefan Kuntz'u da al git. Rezil ettiniz ülkeyi. ■ @GokceFutbolist: Saçma sapan seçimleri, çıkardığı iğrenç kadro ve dizilişle, Faroe Adaları'na yenilerek bayrağımıza saygısızlık yapan, ülkemizle dalga geçen Kuntz ve Hamit'in istifasını istemezse TFF de bu rezalete ortak olacaktır.