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Haberler Spor SMA hastası Duru için müthiş destek

SMA hastası Duru için müthiş destek

27.9.2022

SMA hastası Duru için müthiş destek

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi ekiplerinden SigortaShop Kadın Voleybol Kulübü, Salihlili 2.5 yaşındaki SMA hastası Duru Sağlık bebeğin tedavi giderlerine destek vermek adına "Sardes Kupası" düzenleyecek. Atatürk Spor Salonu'nda 7-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyona Galatasaray, Aydın BŞB ve Çukurova Bld. Adana Demirspor da katılacak.

Kulüp başkanı Aydın Kaya, "Dört takım da Duru bebek için Manisa'nın Salihli ilçesine geliyor. İnşallah çocuğumuzun tedavisi bir an önce yapılır" dedi. Takımın başantrenörü Alper Erdoğuş, böyle organizasyonların her zaman özel olduğuna dikkati çekti.

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