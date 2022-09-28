Cyle Larin, geri dönmek istiyor

BEŞİKTAŞ'IN yıllık 2.5 milyon Euro istediği için imza attırmadığı Cyle Larin bonservissiz olarak transfer olduğu Club Brugge'da forma şansı bulamayınca siyah beyazlılara geri dönebilmek için haber yolladı. Beşiktaş'ın teklifini reddedip, Belçika'ya giden Cyle Larin Kartal'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı'ya haber gönderdi ve dönmesi için uygun bir ortam oluşması durumunda yeniden siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söyledi. Kanadalı golcü Beşiktaş taraftarını ve İstanbul'u özlediğini dile getirdi. Kazancı ise kendilerine haber gönderen Cyle Larin'e kapıları kapattı. Valerien Ismael'in planları arasında kendisine yer olmadığını belirtti.

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