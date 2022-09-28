Potada dev maç

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bugün karşı karşıya gelecek. Başkentteki Ankara Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Müsabakayı hakemler Can Mavisu, Erşan Kartal ve Hüseyin Çelik yönetecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de yapılamayan organizasyon, 2 sezonluk aradan sonra yeni bir heyecana sahne olacak.

EN FAZLA KAZANAN A.EFES

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı tarihinde tam 12 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda bulunuyor. Fenerbahçe Beko ise 7 kez ile Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci takım. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez kazanan Ülkerspor, üst üste 5 kez kupayı müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekti. Kupanın 34 yıllık tarihinde ayrıca Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Beşiktaş, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.