Sultanlar geri döndü

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakaya iyi başlayan ve 7-2 üstünlük yakalayan milliler karşısında Güney Kore farkı bir sayıya (13-12) kadar indirdi. Temposunu yeniden artıran ay-yıldızlılar, zorlanmadan ilk seti 25-14 hanesine yazdırdı. İkinci sette de tempolu oyununu sürdüren A Milli Takım, 10-4 öne geçerek rakibini molaya zorladı.

Domine ettiği maçta farkı giderek artıran milliler, ikinci setten de 25-13 galip ayrıldı. Üçüncü sette berabere geçilen 4. sayının ardından Saliha Şahin'in servis kullandığı bölümde 11 sayılık seri yakalayan ay-yıldızlılar, rakibine 17-5 üstünlük sağladı. Kalan bölümde kontrolü bırakmayan milliler, seti 25-13, maçı da 3-0 kazanmasını bildi. Milli takımda Saliha 17, Ebrar 16, Zehra 7 sayıyla oynadı.

RAKİBİMİZ DOMİNİK

A Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü karşılaşmasında bugün saat 18.30'da Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.