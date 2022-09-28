Yeniden Traore

GALATASARAY, yaz transfer döneminde olduğu gibi Ocak ayındaki transfer döneminde de durmayacak. Sarı-kırmızılıların yapacağı ilk transferin de Eylül ayında transferi bitirilemeyen Adama Traore olacağı öğrenildi. Transferin son günlerinde Wolverhampton'a Traore'nin kiralanması için teklif götüren G.Saray olumsuz cevap almıştı. Ancak İtalyanlara göre sarı-kırmızılılar İspanyol oyuncuya sözleşme imzalatmaktan vazgeçmedi. TuttoJuve'nin haberine göre, "Transferin uzatma anlarında Adama'nın haklarını almak isteyen Türkler, Adama'nın menajeriyle olan kontaklarını kesmediler. Karşılıklı görüş alışverişine devam ediyorlar" ifadeleri kullanıldı. Traore geçen sezonun devre arasında Barcelona'da kiralık olarak forma giymişti.

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