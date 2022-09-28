Yıldızoğlu’nun yerine Memnun

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu. TBF'den yapılan açıklamada, "2018 yılından bu yana A Milli Kadın Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Ceyhun Yıldızoğlu'na değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Açıklamada, Türk basketboluna antrenör olarak önemli katkılarda bulunan Ceyhun Yıldızoğlu'na bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu. TBF, ay-yıldızlı takımın başına Ekrem Memnun'u geçirdi. Son olarak G.Saray'ı çalıştıran 53 yaşındaki Memnun, sarı-kırmızılı takımla 2014'te Kadınlar Euroleague şampiyonluğunu yaşamıştı.