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Haberler Spor Bartra: Doğru adrese geldim

Bartra: Doğru adrese geldim

29.9.2022

Bartra: Doğru adrese geldim

TRABZONSPOR'UN savunma oyuncusu Marc Bartra, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve "Önemli projeye geldiğimin farkındayım. Çünkü şampiyonluklar, başarılar kazanmak için buradayım. Doğru adreste olduğumu düşünüyorum." dedi.

Bartra, transfer süreci ile ilgili "Real Betis'te benim durumuma baktığınızda son yılda Kral Kupası'nı kazanmıştık. Takımdaki teknik direktörün güvenini kazanmış ve her zaman oynayan oyuncuydum. Trabzonspor'un teklifi gelmeden birkaç hafta önce transfer durumunu sorsanız 'kalacağım' derdim. Trabzonspor'un teklifi geldikten sonra hem Betis'in satış yapma gerekliliği hem de Trabzonspor'un benimle ilgili projesi, takımın geleceğe yönelik planları, son lig şampiyonu olması, Avrupa'da yer alacak olması ve takımın sizden beklentisinin net olarak açıklanması fikirleri değiştirebiliyor" diye konuştu.

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