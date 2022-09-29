En büyük kupa Anadolu Efes’in

BASKETBOLDA 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenen Anadolu Efes kazandı. Mücadeleye iyi başlayan Anadolu Efes, ilk periyodu 23-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de etkinliğini sürdüren ve rakibine fazla şans vermeyen Efes, soyunma odasına 19 sayı farkla 42-23 önde girdi. Üçüncü periyotta farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, bu bölümü de 54-36 önde bitirdi. Final periyodunda Fenerbahçe Beko farkı azaltsa da mücadeleyi 71-62 Anadolu Efes kazandı ve kupanın sahibi oldu.

KUPAYI FUAT OKTAY VERDİ

ANADOLU Efes 12. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu. Mücadele sonrası Efes'e şampiyonluk kupasını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Zizic seçildi. Anadolu Efes bu kupayla birlikte 46 yıllık tarihinde 43. kupasını kazanmış oldu.