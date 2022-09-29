  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Karşıyaka veda etti

Karşıyaka veda etti

Karşıyaka Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu’nda 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor’a mağlup oldu, Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi

29.9.2022

Karşıyaka veda etti

KARŞIYAKA Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Şanlıurfaspor'a ilk yarıda yediği gollerle deplasmanda 4-2 yenilerek kupadan elendi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan mücadeleye Karşıyaka etkili başladı. İzmir temsilcisi, 17. dakikada Furkan Deniz'in asistinde Fatih Taşdelen'in golüyle öne geçti: 0-1. Golün ardından Şanlıurfaspor baskısını artırdı ve 22. dakikada Behlül Aydın'ın golüyle skora eşitliği getirdi: 1-1.

KSK, golün şokunu atlatamadan 27. dakikada Bertu Özyürek'in asistinde Seyit Gazanfer'in sayısıyla maçta geriye düştü: 2-1. Öne geçmesine rağmen baskısını azaltmayan ev sahibi ekip, 29. dakikada Bünyamin Balat'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 3-1. 41. dakikada tekrar sahneye çıkan Bünyamin kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-1. Mücadelenin İkinci yarısına oyuncu değişiklikleri ile başlayan Karşıyaka, 54. dakikada Fatih Taşdelen'in penaltı golüyle farkı azaltsa da elenmekten kurtulamadı: 4-2.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA