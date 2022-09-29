Karşıyaka veda etti

KARŞIYAKA Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Şanlıurfaspor'a ilk yarıda yediği gollerle deplasmanda 4-2 yenilerek kupadan elendi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan mücadeleye Karşıyaka etkili başladı. İzmir temsilcisi, 17. dakikada Furkan Deniz'in asistinde Fatih Taşdelen'in golüyle öne geçti: 0-1. Golün ardından Şanlıurfaspor baskısını artırdı ve 22. dakikada Behlül Aydın'ın golüyle skora eşitliği getirdi: 1-1.

KSK, golün şokunu atlatamadan 27. dakikada Bertu Özyürek'in asistinde Seyit Gazanfer'in sayısıyla maçta geriye düştü: 2-1. Öne geçmesine rağmen baskısını azaltmayan ev sahibi ekip, 29. dakikada Bünyamin Balat'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 3-1. 41. dakikada tekrar sahneye çıkan Bünyamin kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-1. Mücadelenin İkinci yarısına oyuncu değişiklikleri ile başlayan Karşıyaka, 54. dakikada Fatih Taşdelen'in penaltı golüyle farkı azaltsa da elenmekten kurtulamadı: 4-2.