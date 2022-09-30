Alaşehirli Furkan ‘Altın Kemer’i aldı

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Furkan Güvez, Kıbrıs'ta düzenlenen Jiu Jitsu turnuvasında İranlı rakibini yenerek şampiyon oldu. Güvez, 43 ülkeden sporcunun katıldığı turnuvada İranlı rakibini yenerek şampiyon oldu ve altın kemerin sahibi oldu.

Turnuva için 4 aydır sıkı bir tempoda hazırlandığını söyleyen Güvez, "Güçlü rakiplerimin olduğu ve zor geçen turnuvada şampiyon olduğum, Türk Bayrağını dalgalandırdığım ve İstiklal Marşı'mızı söylettiğim için mutluyum. Beni turnuvaya hazırlayan Adem Demirci hocama ve bana her zaman destek olan aileme teşekkür ederim" dedi. Antrenör Adem Demirci, "Çok çalışkan bir sporcu. Çok mutluyum, göğsümüzü kabarttı" dedi.