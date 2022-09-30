  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Arkas’ın final kabusu

Arkas’ın final kabusu

Arkas, Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda şanssızlığı kıramadı. İzmir temsilcisi, son lig ve kupa şampiyonunu karşı karşıya getiren geleneksel organizasyonda Ziraat'e yenildi ve altıncı kez eli boş döndü

30.9.2022

Arkas’ın final kabusu

Müzesinde 4 lig, 3 Kupa Voley, 1 de Challenge Kupası şampiyonluğu bulunan, filede Avrupa'da kupa kaldıran ilk Türk erkek takımı olan Arkas, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda ise bir türlü şanssızlığını kıramadı. İzmir temsilcisi, son lig ve kupa şampiyonunu sezon öncesi karşı karşıya getiren geleneksel final organizasyonundan 6'ncı kez eli boş döndü. Geçen sezon Kupa Voley'i kazanarak lig şampiyonu Ziraat Bankkart'la Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelme hakkını elde eden mavi-beyazlılar Ankara'da Başkent Voleybol Salonu'nda finali 3-0 kaybetti.

YİNE HÜSRAN OLDU
Şampiyonlar Kupası'nı finallerde 2009 yılında İstanbul BŞB'ye, 2011 ve 2020'de Fenerbahçe'ye 2013 ve 2015'te Halkbank'a kaptıran Arkas Spor, bu kupadaki 6'ncı finalinde de mağlup oldu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA