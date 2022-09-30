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Haberler Spor Aslan’a Icardi müjdesi

Aslan’a Icardi müjdesi

30.9.2022

Aslan’a Icardi müjdesi

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den bir sezonluğuna kiraladığı Mauro Icardi için Fransız devinden sevindirici haber geldi. PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier'in kadroda düşünmediği Arjantinli golcüyle sezon sonunda yolların ayrılacağı iddia edilirken, yıldız ismin yerine gelecek futbolcunun da belli olduğu öğrenildi.

YERİNE RASHFORD GELİYOR
Fransız basınının haberine göre; PSG, Manchester United'dan Marcus Rashford'ı Mauro Icardi'nin yerine kadroya katacak. PSG'de 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Icardi'nin uygun bedelle satılma ya da tekrar kiralanma ihtimalinin çok yüksek olduğu ifade edildi. Haberde G.Saray'ın sezon sonunda da Icardi'yi transfer etmek için favori olduğu kaydedildi. Galatasaray'ın da iyi bir performans sergilemesi halinde 29 yaşındaki santrforu kadroda tutmak istediği bildirildi.

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