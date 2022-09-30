AYDIN'IN demir yumruğu Nefise Atalay, Samsun'da düzenlenen Üniversitelerarası Muaythai Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olmayı başardı. 19 Mayıs Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Samsun'da gerçekleştirilen şampiyonaya 50 ülkeden 430 üniversite ve 769 sporcu katıldı. Şampiyonada Aydın'ı temsil eden Adnan Menderes Üniversitesi ( ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Nefise Atalay, 57 kiloda ringlere çıktı. Kıran kırana geçen mücadelelerin ardından Aydın'ın Altın Kızı Nefise Atalay, yarı finalde Filipinli rakibini nakavt ederek finale yükseldi. Finalde Slovakyalı rakibini de yenmeyi başaran Aydın'ın demir yumruğu Nefise Atalay dünya şampiyonu oldu. Altın madalya kazanarak birincilik kürsüsüne çıkan 'Ringlerin kurdu' lakaplı Nefise Atalay, başarılarına bir yenisini daha eklerken Aydın ve Türkiye'nin gururu oldu.

İHSAN KARATAŞ