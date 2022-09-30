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Haberler Spor İlk mutluluk

İlk mutluluk

Ligde henüz 3 puanla tanışamayan Uşakspor ve Nazilli Belediyespor, kupada kazanıp ilk kez sevinç yaşadılar

30.9.2022

İlk mutluluk

NAZİLLİ Belediyespor ile Uşakspor, 2022-2023 sezonundaki ilk galibiyetlerini almanın mutluluğunu yaşadılar. 2. Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon şirket yönetimi devredilip, yeni yönetim, teknik heyet ve kadro yapılanmasıyla dibe demir atan Uşakspor'un yüzü aylar sonra güldü. Ligde 6 haftada galibiyetle tanışamayan, 3 gol atıp, 10 gol yiyerek 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sondan ikinci sırada kalan Aşigolar, ilk galibiyet sevincini kupada yaşadı.

Kırmızı-siyahlılar, Türkiye Kupası 2. Turu'nda Malatya Arguvanspor'u evinde 2-1 yenerek tur atlamayı başardı, bayram yaptı. 2. Lig Beyaz Grup'ta 6 haftada 3 puanla tanışamayan Nazilli Belediyespor da kupada ilki yaşadı. Siyah İnciler, Türkiye Kupası 2. turunda Şile Yıldızspor'u 2-1 mağlup edip bu sezonki ilk galibiyetini aldı, büyük sevinç yaşadı.

12. GÜCE HEDİYE
UŞAKSPOR, kupada Malatya Arguvanspor karşısında 2-1'lik galibiyete imza attı, futbolcular büyük sevinç yaşadı. Kırmızı-siyahlı futbolcular, sezonun ilk zaferini 1 Eylül Stadı'ndaki az sayıda taraftarıyla kutladı.

ÜMİT YÖNEY

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