KSK’de 10. sezonuna başlıyor

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da Selim Çınar, yeşil-kırmızılı ekipte genel menajer olarak 10. sezonuna start verecek. Yaklaşık 20 yıldır Pınar Karşıyaka'da çeşitli görevler üstlenen Çınar, aradan geçen yıllara rağmen halen heyecanını koruduğunu dile getirdi. Çınar, "Her sezon kendi içinde ayrı heyecan. Yıllardır bu görevi yapsam da sezon başlangıcında yeni hedefler peşinde ayrı bir heyecan yaşıyorum. 2013- 2014 sezonundan bu yana genel menajerlik görevini sürdürüyorum" dedi.Yeni sezon hakkında da konuşan Çınar, "Kadro yapısı bakımından derinleşen çok takım var. Önceki senelere kıyasla daha çok sürprize açık ve daha zorlayıcı bir lig olacak" dedi.

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