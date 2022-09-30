  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor KSK’de 10. sezonuna başlıyor

KSK’de 10. sezonuna başlıyor

30.9.2022

KSK’de 10. sezonuna başlıyor
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da Selim Çınar, yeşil-kırmızılı ekipte genel menajer olarak 10. sezonuna start verecek. Yaklaşık 20 yıldır Pınar Karşıyaka'da çeşitli görevler üstlenen Çınar, aradan geçen yıllara rağmen halen heyecanını koruduğunu dile getirdi. Çınar, "Her sezon kendi içinde ayrı heyecan. Yıllardır bu görevi yapsam da sezon başlangıcında yeni hedefler peşinde ayrı bir heyecan yaşıyorum. 2013- 2014 sezonundan bu yana genel menajerlik görevini sürdürüyorum" dedi.Yeni sezon hakkında da konuşan Çınar, "Kadro yapısı bakımından derinleşen çok takım var. Önceki senelere kıyasla daha çok sürprize açık ve daha zorlayıcı bir lig olacak" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA