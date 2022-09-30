Suskunluk bozuldu

Spor Toto 1'inci Lig'de 3 haftadır teknik heyeti belli olmayan Göztepe nihayet suskunluğunu bozdu. Sarıkırmızılı yönetim Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu'nun teknik ekibe dahil edilmesinin ardından yeni yapılanmayla ilgili resmi açıklamayı yaptı ve sportif direktör Ivan Mance'nin ekibinden Radomir Kokovic önemli konuma getirildi.

Açıklamada, "Kokovic, kulübün antrenörlük metodolojisini oluşturacak ve futbol stratejisinin, futbol kulübü genelinde başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlayacak. Ekrem Dağ, Futbol A Takım Baş Antrenörü olarak görev alacak ve Şakir Özkayımoğlu da Futbol A Takım antrenör kadrosuna katıldı" ifadelerini kullandı. Sportif Direktör Ivan Mance: "Yeni antrenör kadrosundan çok memnunum. Radomir, antrenman metotları konusunda çok güçlü bir bilgiye sahip. Dağ hem oyuncu hem antrenör olarak üst düzeyde etkileyici biri" dedi.

BABA-OĞUL BULUŞAMADI

Göztepe'nin genç golcüsü Ege Özkayımoğlu'nun transfer döneminde Afyonspor'a kiralık olarak verilmesi sebebiyle 21 yaşındaki yıldız teknik heyette göreve yeni gelen babası Şakir Özkayımoğlu ile aynı çatı altında buluşamadı. Beyaz Grup'ta forma giyen Afyonspor ile ilk golünü geçen haftaki Sivas Belediyespor maçında kaydeden Ege, daha önce Tamer Tuna'nın görev yaptığı dönemde babası ile Göztepe'nin başarısı başarısı için ter dökmüştü. Ege'nin Yozgat ile oynanan bir kupa mücadelesinde koşup babasına sarılması da hafızalara kazınmıştı.

KOZU YASİN OLACAK

İZMİR temsilcisinin yarın Pendikspor'la deplasmanda oynayacağı maçta gol yollarındaki en büyük kozu Yasin Öztekin olacak. Tüm maçlara ilk 11'de başlayan ve bu süreçte rakip ağlara 2 gol göndererek takımının en golcü futbolcusu konumunda bulunan 35 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılıların İstanbul deplasmanında oynayacağı karşılaşmada da skor katkısı vermesi beklenen en önemli isim konumunda bulunuyor. Yasin'i birer gol kaydeden Mamah ve Hüsamettin takip ediyor.