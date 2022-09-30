Wesley Sneijder Saruhanlı’ya geldi

Real Madrid, Ajax ve Galatasaray gibi dünyanın en büyük takımlarında forma giyen Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'i ziyaret etti. İlçede faaliyet göstefutbolcu Başren Egekiri A.Ş Fidancılık ve bünyesindeki Mfet firmasının ağaçlandırma çalışmalarına destek vermek amacıyla Türkiye'ye gelen Sneijder'a ilgi büyüktü. Sneijder, Bilgin'e forma hediye etti. Başkan Bilgin de yıldız futbolcuya içinde yöresel ürünlerin yer aldığı sepet hediye etti. Bilgin, dünya çapında ünlü bir futbolcuyu misafir etmekten büyük onur duyduklarını ifade etti. UEFA'nın 2009-2010'un en iyi orta saha oyuncusu seçtiği Sneijder, 2010'da FIFA tarafından en iyi üç orta saha oyuncusundan biri olarak ilan edilmişti.

CÜNEYT HASÇELİK