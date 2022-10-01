Cumartesi heyecanı

SPOR Toto 1. Lig'de Egeliler milli ara dönüşü oldukça zorlu maçlara çıkacak. Ligde düşme potasının üzerinde olan Altay evinde lider Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Turgut Doman düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda, son Yeni Malatya maçında forma giyemeyen Kutay iyileşerek takıma döndü.

Göztepe ise bugün 13.30'da Pendikspor'un konuğu olacak. Pendik Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetecek. Uzun süren teknik direktör arayışlarının ardından Radomir Kokovic, Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu'ndan oluşan üçlü bir teknik adam sistemi belirleyen Göztepe, zorlu İstanbul deplasmanından 3 puanla dönmeyi planlıyor.

BODRUM ZİRVE AŞKINA

MİLLİ araya ikinci sırada giren Bodrumspor ise bugün deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Alper Akarsu düdük çalacak. Ege ekibinde eksik bir oyuncu bulunmuyor.