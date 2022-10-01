Efeler 09 FK lige dönüş yaptı

ZİRAAT Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda 2. Lig ekibi Somaspor'u eleyerek tur atlayan Efeler 09 artık lige dönüş yaptı. İlk kez mücadele ettiği 3. Lig 3. Grup'ta 4 hafta sonunda henüz galibiyeti olmayan Aydın ekibi, yarın deplasmanda karşılaşacağı Malatya Arguvan'ı da dize getirerek çıkışa geçmek istiyor. Bu sezon 4 maçın 3'ünü beraberlikle tamamlayan ve düşme potasının hemen üzerinde yer alan Efeler 09, deplasmandaki gol sorununa da çözüm bulmak istiyor. İki deplasman maçında sadece Tepecik önünde ağları bir kez sarsan Aydın temsilcisinde teknik direktör Veyis Kanber, "Kupadaki performansımızı lige de yansıtıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz" diye konuştu.

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