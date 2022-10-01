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Haberler Spor Galatasaray zor virajda

Galatasaray zor virajda

Aslan, bugün 20.00’de deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak

1.10.2022

Galatasaray zor virajda

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında bugün Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç 20.00'de başlayacak. Maçı Halil U. Meler yönetecek. Sarı-kırmızılılar, 7 haftada 16 puanla averajla 2. sırada yer alırken, Adana ekibi ise aynı puanla zirvede yer alıyor.

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G.Saray'da Icardi ve Yusuf sakatlıkları gerekçesiyle kadrodan çıkarıldı. Galatasaray'da Yunus son iki sezonu kiralık olarak geçirdiği Adana temsilcisine karşı forma giyecek. Mavi-lacivertli ekipte de Ndiaye, Mustafa, Emre Akbaba, Belhanda, Onyekuru, farklı zamanlarda G.Saray'da oynadı.

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