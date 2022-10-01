Galatasaray zor virajda

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında bugün Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç 20.00'de başlayacak. Maçı Halil U. Meler yönetecek. Sarı-kırmızılılar, 7 haftada 16 puanla averajla 2. sırada yer alırken, Adana ekibi ise aynı puanla zirvede yer alıyor.

CİM-BOM'DA İKİ ÖNEMLİ EKSİK VAR

G.Saray'da Icardi ve Yusuf sakatlıkları gerekçesiyle kadrodan çıkarıldı. Galatasaray'da Yunus son iki sezonu kiralık olarak geçirdiği Adana temsilcisine karşı forma giyecek. Mavi-lacivertli ekipte de Ndiaye, Mustafa, Emre Akbaba, Belhanda, Onyekuru, farklı zamanlarda G.Saray'da oynadı.