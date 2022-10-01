  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Sultanlar 4'te 4 peşinde

Sultanlar 4'te 4 peşinde

Millilerimiz saat 21.30’da Polonya ile karşılaşıyor

1.10.2022

Sultanlar 4’te 4 peşinde
AMilli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında bugün ev sahibi Polonya ile karşılaşacak. Saat 21.30'da başlayacak müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenip üçüncü galibiyetini alan ve son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın hedefi ev sahibi Polonya'yı da yenerek, dördüncü galibiyetini kazanmak. Filenin Sultanları, B Grubu'nda oynadığı 4 müsabakada 3 galibiyet aldı ve 9 puanla 3. sırada bulunuyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA