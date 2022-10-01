Sultanlar 4’te 4 peşinde

AMilli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında bugün ev sahibi Polonya ile karşılaşacak. Saat 21.30'da başlayacak müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenip üçüncü galibiyetini alan ve son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın hedefi ev sahibi Polonya'yı da yenerek, dördüncü galibiyetini kazanmak. Filenin Sultanları, B Grubu'nda oynadığı 4 müsabakada 3 galibiyet aldı ve 9 puanla 3. sırada bulunuyor.

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