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ABD şampiyon

Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası’nda ABD, Çin’i yenerek zafere ulaştı

2.10.2022

ABD şampiyon
KADIN basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası'nda Çin'i 83-61 yenen ABD, şampiyon oldu. Bu yıl 19.'su düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuva, Çin ile ABD arasındaki final maçıyla sona erdi. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-13 önde geçen ABD, devre arasına 43-33'lük skorla üstün gitti. ABD, üçüncü periyodunu 68-47 önde tamamladığı final mücadelesinden 83-61 galip ayrılarak turnuva tarihinde üst üste 4. olmak üzere 11. kez şampiyonluğa ulaştı. Çin ise 1994'ün ardından şampiyonada ikinci kez gümüş madalya kazandı. Öte yandan üçüncülük maçında Kanada'yı 95-65 yenen Avustralya, bronz madalya aldı.
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