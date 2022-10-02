Nazilli tepetaklak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 6 haftada galibiyetle tanışamayan Eşin Group Nazilli Belediyespor, 7. haftada evinde Ankaraspor'a 1-0 mağlup oldu, hayal kırıklığı yaşatmaya devam etti. 3. dakikada Yılmaz'ın ortasında Ankara defansında yaşanan karambolde kaleci Burak'ı da aşan topu Alim'den önce Recep meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. 8'de Sedat Cengiz'in sert şutunu kaleci Zekeriya güçlükle yumruklayarak çeldi. 11'de Alaettin Batuhan'ın pasında Erdal defans arkasına aktardı penaltı noktası üzerinde Berk Yiğit vurdu: 0-1. 25'te Alim'in şutunu kaleci Burak ayaklarıyla çeldi, Emre'nin vuruşu üst direği sıyırıp auta çıktı. 36'da Mehmet Ersavaş'ın pasında Alim'in sert şutu üst direkte patladı. 45'te İlhami'nin plasesinde meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı, ilk yarı 1-0 tamamlandı.

KALECİ BURAK GEÇİT VERMEDİ

Mücadelenin 49. dakikasında Nazilli ceza sahasına çalımlarla giren İlhami'nin altıpastan açtığı ortada Bahattin'den önce araya kayarak giren Fatih mutlak golü önledi. 50'de Alim'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında Ankaraspor defansında yaşanan karambolde topa yükselerek vuran Nuh'un kafa şutunda kaleci Burak'ı aşan top üst ağlarda kaldı. 89'da Mert Özyıldırım'ın 30 metreden vurduğu sert şutta kaleci Burak'ın uzandığı köşeden top kale direğini sıyırarak auta çıktı. 90+5. dakikada serbest vuruşu kullanan Sedat'ın direkt şutunda kaleci Zekeriya'yı aşan top direğe çaparak auta çıktı, maç 1-0 sona erdi.

ÜMİT ÖZMEN