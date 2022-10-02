Somaspor’dan acı fren

2. Lig Beyaz Grup'ta son iki maçında Esenler Erokspor ve Ankaraspor'u yenerek çıkışa geçen Somaspor, evinde Tarsus İdmanyurdu'na son dakikalarda penaltıdan yediği tek golle yenilerek galibiyet serisini noktaladı: 0-1. 15. dakikada Emrecan, kaleci Abdülaziz'le karşı karşıya mutlak fırsatı değerlendiremedi. 25. dakikada Yılmaz'ın vuruşu direkte patladı.

36. dakikada yine Yılmaz önemli bir fırsatı kaçırdı, ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci devre orta alan mücadelesi şeklinde geçerken 85. dakikada Tarsus İdmanyurdu penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Fatih Solmaz, maçta tabelayı belirledi: 0-1. Somaspor bu sonuçla 7 haftada 8 puanda kalırken, deplasmanda kazanan Tarsus İdmanyurdu ise 10 puana yükseldi.