Altınordu paraşütsüz

Spor Toto 1. Lig'de tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza atan Altınordu, sahasında Ankara Keçiörengücü'ne de mağlup oldu: 1-4. 7. dakikada Ali Dere ile sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Altınordu'da karambolden seken topu önünde bulan Volkan Fındıklı, topa dokunarak ağlara gönderdi: 1-0. 16'da sağ kanattan gelişen Ankara Keçiörengücü atağında Erhan Kartal'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Hamza Gür, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek attığı şutta golü buldu: 1-1.



GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

36'da Mikail, takımın öne geçirdi: 1-2. 44'te Altınordu ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Moustapha Camara, Rahmi Kaya'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Murat Erdoğan, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi. 45'te kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Bekir Karadeniz, kaleciyi ters köşeye yatırarak topu kalenin solundan ağlara gönderdi: 1-3. 56'da Melih İnan'ın çevirdiği topta arka direkte topa dokunan Camara, farkı 3'e çıkaran golü kaydetti: 1-4. Müsabaka 4-1 sona erdi.



HASRET 6 MAÇA ÇIKTI

İzmir temsilcisi geride kalan haftalarda oynadığı 5 maçta galibiyet yüzü göremezken, Ankara temsilcisi ile oynadığı maçtan da üstün ayrılan taraf olamadı ve galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Bu sezon 3 bir maçta 3 puanı bir arada göremeyen kırmızı-lacivertliler, hayal kırıklığı yaşamaya ve yaşatmaya devam etti.

KORKU SEANSI SÜRÜYOR / BERKE ÖZBAY- MİNİ YORUM

Altınordu en kötü sezon başlangıçlarından birine imza atarken adeta kazanmayı da lugatından çıkarmış gibi gözüküyor. Bu sezon oynadığı 6 maçta da galibiyet yüzü göremeyen kırmızı-lacivertliler, büyük hayal kırıklığı yaşattı, yaşatmaya da devam ediyor... Karşılaşmaya iyi başlayan İzmir ekibi, erken gelen golle moral kazandı. Ancak skoru korumayı başaramayan kırmızı-lacivertliler kalesinde beraberlik golünü gördükten sonra adeta dağıldı. Savunmada rakibine bir türlü direnemeyen, hücumda ise yaratıcılıkta oldukça güçlük çeken bir Altınordu vardı. Goller peş peşe gelirken, önceki maçların sonuçları da akıllara gelince moraller de iyice bozuldu. Mücadele eden, savaşan Altınordu yoktu dün akşam, pes eden bir takım vardı sahada. İzmir ekibinin bu kadro ve oyunla bu lige tutunması gerçekten çok büyük başarı olur desek yanlış olmaz... Ahmet İlhan'ın eksikliğine de ayrı bir parantez açmak lazım. O'nun yokluğunda organizasyonun ne kadar aksadığını gözler önüne seren bir maçtı. Sezon başından bu yana girilen korku seansı ne kadar sürecek kestirmek zor, zira Altınordu umut verecek bir veri sunamadı bizlere.