İznik’e akın ettiler

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları dünkü etkinliklerle sona ererken, dev organizasyon tam not aldı. Oyunlara olan müthiş ilgi dikkat çekerken 4 günde yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin geldiği açıklandı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanvekili Hakan Kazancı, 5'inci Dünya Göçebe Oyunları'nın da Kazakistan'da yapılacağını kaydederken, "Sayılara baktığımızda yaklaşık 1 milyon ziyaretçi akınına uğradık. Yaptığımız bu organizasyon, içerik olarak büyüklük olarak, başarı olarak dünyada ses getirdi" dedi. 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları Komite Başkanvekili Hadi Turus da, "Sayın Başkanımıza, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a ve Başkanvekilimiz Hakan Kazancı'ya teşekkür ediyoruz. İznik olarak, Türkiye olarak gururluyuz" diye konuştu.



KAZAKİSTAN YARIŞI KAZANDI

Oyunların son günü Kazak güreşi, Tatar güreşi ve Kökbörü yarışlarıyla başladı. Kökbörü final maçında Kazakistan ve Kırgızistan ekipleri karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı yaklaşık 2 bin seyirci takip etti. Çekişmeli geçen maçta Kazakistan, Kırgızistan'ı 4-3 mağlup ederek, kökbörü oyununda şampiyon oldu. Kazak seyirciler skora sevinirken, bazı Kırgız seyirciler ise gözyaşlarına hakim olamadı. Daha sonra ise Tatar güreşi müsabakaları gerçekleştirildi. Farklı sıkletlerdeki güreşçilerin birbirine rakip olduğu, kıran kırana geçen güreşler büyük ilgiyle takip edildi.



'BİR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, Göçebe Oyunları'nı bu yıl farklı bir noktaya taşıdıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bu geleneksel oyunların bundan sonra daha güçlü bir ivmeyle daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğini gösterdik. İnşallah bundan sonra daha güçlü bir şekilde 'bir' olarak devam edeceğimizi özellikle belirtiyorum." Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise şu sözleri kullandı:"Geleneksel sporların arkasında diğer alışılagelmiş spor endüstrisinin arkasındaki sponsor desteği henüz yok. Onun için işte halkımızın bu kadar teveccühüne ulaşan, kendi kültürümüzü desteklemekte öncü olan bu kurumlarımız için ayrıca bir alkış istiyorum."