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Haberler Spor Ödünç ayakkabılarla G.Saray’ı yendiler

Ödünç ayakkabılarla G.Saray’ı yendiler

3.10.2022

Ödünç ayakkabılarla G.Saray’ı yendiler
Galatasaray Kadın Futbol Takımı ile Nijerya U17 Kadın Futbol Milli Takımı arasında Kocaeli'de oynanan hazırlık maçı Nijerya ekibinin 4-1'lik üstünlüğüyle biterken, konuk takımın ödünç ayakkabılarla maça çıktığı öğrenildi. Müsabakanın ardından çok iyi bir sınav verdiklerinin altını çizen Nijerya ekibinin teknik direktörü Olowookere Bankole, "Biz ayakkabılarımızı beyazlardan ödünç alıyoruz, Afrika'daki erkeklerden ödünç alıyoruz. Daha biz gelişmekte olan bir ülkeyiz" açıklamaları dikkat çekti. Son olarak Kocaeli'deki çalışma sürecini de değerlendiren Olowookere Bankole, "20 yıldır antrenörlük yapıyorum. Dünyada neredeyse gitmediğim yer kalmadı. Böyle bir tesis, böyle bir şehir görmedim. Çok güzeldi ve harika bir çalışma süreci çekirdik. Umarım böyle bir tesis bizim ülkemize de yapılır" dedi.
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