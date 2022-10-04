Kupadaki kurada Ege ekipleri de var

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı bugün yapılacak kura çekiminin ardından başlayacak. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekilişi saat 14.00'te olacak ve A Spor'dan canlı olarak aktarılacak. 3. eleme turunda 68 takım, seri başı sistemine göre eşleşecek. Müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Süper Lig takımlarından Galatasaray, Adana Demirspor, Gaziantep, Kasımpaşa, Giresunspor Hatayspor ve Kayserispor da kura çekimine bu turdan katılacak.

EGE EKİPLERİ DE VAR

Ege ekiplerinden Denizlispor, Altay, Göztepe, Altınordu, Manisa FK ve Fethiyespor bu sezon ilk kez kupada boy gösterecek. Daha önce rakiplerini eleyerek 3. tura yükselme başarısı gösteren Menemen FK, Balıkesirspor, Bucaspor 1928, Nazilli Belediyespor, Efeler 09 FK, Ayvalıkgücü Belediye ve Uşakspor da rakiplerini bekleyen Ege takımları olacak.