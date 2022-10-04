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Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur kuraları çekildi! İşte Galatasaray'ın rakibi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur kuraları çekildi! İşte Galatasaray'ın rakibi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları çekildi. Galatasaray da dahil 7 Süper Lig ekibinin mücadele edeceği 3. turda eşleşmeler kesinleşirken, sarı-kırmızılı takımın da rakibi belli oldu. İşte tüm eşleşmeler...

04.10.2022, 14:44 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022, 15:11

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur kuraları çekildi! İşte Galatasaray’ın rakibi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Galatasaray'ın da yer alacağı kurada takımlar seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Kura çekimi sonrası Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Kastamonuspor oldu.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Galatasaray - GMG Kastamonuspor
Çorum FK - Esenler Erokspor
Altaş Denizlispor - Ayvalıkgücü
Adana Demirspor - Adıyaman FK
Balıkesirspor - Yeşilyurt Ofspor
Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor
Kayserispor - Iğdır FK
Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
Boluspor - Fethiyespor
Samsunspor - Muş 1984 Muşspor
Giresunspor - Amasyaspor FK
Atakaş Hatayspor - Düzcespor
Manisa FK - Eynesil Belediyespor
Ankaraspor - Pazarspor
Şanlıurfaspor - Karaman FK
Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor
Uşakspor - Gümüşhane
Göztepe - Karaköprü Belediyespor
Adanaspor - Orduspor
Altınordu - Sapanca Gençlikspor
Menemen FK - Bulvarspor
Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi
Bucaspor - Artvin Hopaspor
Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK
Kasımpaşa - Yeni Mersin İdman Yurdu
Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK
Gaziantep FK - Sarıyer

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