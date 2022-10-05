Petkimspor’dan gençlik hamlesi

2022-2023 sezonuna deplasmanda oynadığı Merkezefendi Belediyesi Basket maçında 70-79'luk galibiyetle başlayan Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Petkimspor, altyapısından yetiştirdiği 4 genç oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Ligin ikinci haftasında 9 Ekim Pazar günü A.Efes'i konuk edecek İzmir temsilcisinde hazırlıklar sürerken, kadro yapılanması da devam ediyor. Petkimspor, bu çalışmalar çerçevesinde altyapısından yetiştirdiği ve A takıma kazandırdığı Meriç Kuntker, Osman Cevahir, Kerem Durmaz ve Kağan Tor ile profesyonel sözleşme imzaladı. İmzaların ardından paylaşım yapan Petkimspor, "Türk basketboluna genç yetenekler kazandırma vizyonumuza sadık kalacağız" diye konuştu.