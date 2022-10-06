Ampute Milli Takımı turladı

AMPUTE Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın son 16 turunda Meksika ile karşı karşıya geldi. TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan maçın ilk yarısını ay-yıldızlı ekip, 11 ve 23. dakikasında Ömer Güleryüz'ün attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın 38. dakikasında Savaş Kaya'nın attığı golle skoru 3-0'a getiren milliler, 40. dakikada da Ömer Güleryüz'ün golüyle 4 farklı üstünlük kurdu. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran Türkiye, 49. dakikada Şeyhmus Erdinç'in golüyle bir gol daha buldu ve sahadan 5-0 üstünlükle ayrıldı. Net bir sporla maçı kazanan ay-yıldızlı futbolcular büyük sevinç yaşadı. Adını çeyrek finale yazdıran Ampute Futbol Milli Takımı'mız, Fas ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek.

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