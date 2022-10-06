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Haberler Spor Ampute Milli Takımı turladı

Ampute Milli Takımı turladı

Meksika’yı farklı yenen Ampute Futbol Milli Takımı’mız çeyrek finalde Fas ile eşleşti

6.10.2022

Ampute Milli Takımı turladı
AMPUTE Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın son 16 turunda Meksika ile karşı karşıya geldi. TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan maçın ilk yarısını ay-yıldızlı ekip, 11 ve 23. dakikasında Ömer Güleryüz'ün attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın 38. dakikasında Savaş Kaya'nın attığı golle skoru 3-0'a getiren milliler, 40. dakikada da Ömer Güleryüz'ün golüyle 4 farklı üstünlük kurdu. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran Türkiye, 49. dakikada Şeyhmus Erdinç'in golüyle bir gol daha buldu ve sahadan 5-0 üstünlükle ayrıldı. Net bir sporla maçı kazanan ay-yıldızlı futbolcular büyük sevinç yaşadı. Adını çeyrek finale yazdıran Ampute Futbol Milli Takımı'mız, Fas ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek.
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