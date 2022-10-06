Avrupa heyecanı

Avrupa'daki temsilcilerimiz bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak.

Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, 3. hafta maçında sahasında Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yla saat 22.00'de karşılaşacak.

Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Sarı-lacivertlilerde sakat olan Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek.

H Grubu'nda Trabzon ise deplasmanda saat 19.45'te Fransa ekibi Monaco takımına konuk olacak.

TRABZON EKSİK

II. Louis Stadyumu'ndaki maçı Giorgi Kruashvili yönetecek.

Trabzon'da ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakat Serkan, Bruno Peres ve Visca maçta yer alamayacak.

Konferans Ligi'nde de A Grubu'nda lider olan Başakşehir, saat 22.00'de deplasmanda Letonya'nın RFS takımına konuk olacak. G Grubu'nda ise Sivasspor 19.45'te sahasında Kosova temsilcisi Ballkani'yi ağırlayacak.