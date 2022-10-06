Gelenek bozulmadı

vrupa arenasında 13 sezondur aralıksız Türkiye'yi temsil eden Pınar Karşıyaka, kupa hedefiyle yola çıktığı FIBA Şampiyonlar Ligi'ne yine galibiyetle başladı. B Grubu'ndaki ilk sınavında Yunan temsilcisi AEK'yı 91-88 yenen Karşıyaka, Devler Ligi'ndeki 5. yılında da geleneği bozmadı. Daha önce ilk 4 grup maçına da deplasmanda çıkıp galip gelen İzmir temsilcisi, 2016-2017'de Oradea'yı 69-56, 2017- 2018'de D.Sassari'yi 88-87, 2 yıllık Europe Cup macerasından sonra döndüğü 2020- 2021'de ilk hafta Bilbao Basket'i 81-72, geçen sezon da H.Jerusalem'i 86-84 yenmşti.

ERGÜLLÜ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu arada Haziran'da basketbol şube başkanlığını devralarak, futbol ve voleybol takımlarına da isim sponsoru olacağı açıklanan İlker Ergüllü, görevinden ayrıldıktan sonra dün sessizliğini bozdu. Başkan Turgay Büyükkarcı'nın mali genel kurulda tarihi bir ilk olarak müjdesini verdiği futbol ve voleybol takımının isim ve forma, basketbol takımının forma sırt sponsorluğundan oluşan yaklaşık 9 milyon TL değerindeki sponsorluk rafa kalkarken, KSK mali genel kurulda kulübün borç tablosundan bile düşülen önemli bir gelirden oldu. Ergüllü, "Sponsorluk vermeyi kendim istedim ama anlaşma bir türlü gerçekleşmedi. Kulübe 2 milyon TL'ye yakın kaynak aktardım ancak firmamın adını salondaki reklam panolarından bile kaldırdılar. Yok sayılmak zoruma gitti" dedi.